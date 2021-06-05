В Китае еще одну вакцину от COVID-19 одобрили для детей – можно использовать с трех лет

Вакцинация населения продолжается – теперь еще один препарат от коронавируса можно вводить детям и подросткам – подробности

Вакцину Sinovac разрешили использовать для детей. / Фото: REUTERS

В Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков.

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Об этом заявил председатель правления компании Инь Вэйдун, сообщает Reuters.

По его словам, Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от трех до 17 лет. При этом от властей Китая будет зависеть, когда молодым китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям до 18 лет.

Инь сообщил, что несовершеннолетние люди имеют все же более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми. Однако предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызывать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.

Кроме того, Sinovac также завершил клиническое испытание фазы II, в котором участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз за полмесяца.

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Отмечается, что Sinovac все еще необходимо завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем он сможет дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.

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Ранее мы сообщали, что ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac.

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Кроме того, как проходит вакцинация в Украине, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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