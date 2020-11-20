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В Китае из-за снегопада объявили оранжевый уровень опасности (фото)

20 ноября, 04:48

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Все рейсы в аэропортах отменены

Из-за снегопада на северо-востоке Китая объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Xinhuanet.com.

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Отмечается, что все рейсы в местных аэропортах отменены, а коммунальщики расчищают дороги и железнодорожное полотно.

Жителей региона просят не выходить из дома без надобности. Прогноз погоды пока не радует: к морозу и снегу может добавиться и дождь.

В Национальном метеорологическом центре сообщили, что снегопад, вероятно, обрушится на некоторые северо-восточные районы провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. Ожидается до 4 см снега.

Отметим, Китай имеет четырехуровневую систему цветового предупреждения о погоде, причем красный цвет представляет собой наиболее суровый, а затем идут оранжевый, желтый и синий по мере убывания.

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Напомним, в восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. В Луганской и Донецкой областях сильно похолодало.

А 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит — никаких дождей.

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Китай погода снегопад непогода прогноз погоды
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