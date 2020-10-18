В Китае коронавирус нашли на упаковке замороженных продуктов

Это первый подобный случай

В Китае обнаружили коронавирус на упаковке замороженных продуктов. Эксперты говорят, что это первый подобный случай.

Об этом сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний, передает DW.

Это произошло во время изучения вспышки заболевания COVID-19 в городе Циндао.

Коронавирус сохранялся на упаковке импортной замороженной трески. Китайские эксперты отмечают, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться, однако риск является очень малым.

Напомним, в Украине за последние сутки, 17 октября, выявили 5231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ученые сообщили, что люди с группой крови O (I) меньше остальных подвержены риску заразиться коронавирусом.

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