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В Китае нашли коронавирус в мороженом, приготовленном на украинской сыворотке

17 января, 11:19

Ольга Литвин Ольга Литвин

В лакомстве были ингредиенты из Новой Зеландии и Украины

В восточном Китае обнаружили коронавирус в мороженом.

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Об этом сообщает AP NEWS со ссылкой на власти китайского города.

В их заявлении говорится, что предприятие Daqiaodao Food Co., Ltd. в Тяньцзине, прилегающем к Пекину, опечатало большую часть из 29 000 коробок партии. А также уведомило об опасном товаре власти других городов.

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С момента изготовления партии успели продать 390 пачек мороженого в самом Тяньцзине.

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По заявлению властей города, ингредиенты включали сухое сырье: молоко из Новой Зеландии и сыворотку из Украины.

Китайское правительство предположило, что болезнь, впервые обнаруженная в городе Ухань в конце 2019 года, пришла из-за границы, хотя иностранные ученые настроены скептически.

Ранее сообщалось, что в Китае коронавирус обнаружили на упаковке импортной замороженной трески. Китайские эксперты отмечают, что при контакте с такой упаковкой человек может заразиться, однако риск является очень малым.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Украина мороженое коронавирус
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