В Китае одобрена первая вакцина от коронавируса

После того, как накануне китайская вакцина от коронавируса Sinopharm показала эффективность 80%, сегодня ее уже одобрило Национальное управление медицинских продуктов Китая для всеобщего применения. Об этом сообщает Reuters.

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Вакцина была разработана Пекинским институтом биологических продуктов (подразделение Китайской национальной биотехнологической группы (CNBG) – это дочерняя компания фармацевтического гиганта Sinopharm).

Вакцина получила одобрение от Национального управления медицинских продуктов для выхода препарата на рынок. Хотя Китай медленнее, чем несколько других стран, одобряет вакцины от COVID-19, он в течение нескольких месяцев вакцинирует некоторых граждан тремя разными прививками (два от Sinopharm и одна – Sinovac Biotech), которые все еще проходят поздние испытания.

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"Одобрение Китая может повысить доверие к вакцине. Но если вакцина хочет занять долю на мировом рынке, особенно в развитых странах, необходимы дополнительные данные", – сказал профессор Гонконгского университета.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина получит дополнительно 1,9 млн доз вакцины и это будет китайский препарат компании Sinovac Biotech. Стоимость одной дозы составит 504 гривни – контракт уже подписан.

Видео: Сегодня

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