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В Китае от вируса обезьяны впервые умер человек

18 июля 2021 18:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

Вирусом заразился 53-летний китайский ветеринар – он вскрыл двух мертвых животных

Вирус может передаваться при прямом контакте с обезьяной / Фото: коллаж "Сегодня"

Вирус может передаваться при прямом контакте с обезьяной / Фото: коллаж "Сегодня"

В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны В – мужчина болел несколько недель.

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Об этом сообщает Global Times.

Вирусом обезьяны заразился 53-летний китайский ветеринар. Он в начале марта в рамках своей экспериментальной исследовательской работы вскрыл двух мертвых обезьян.

Через месяц у мужчины появились симптомы лихорадки, тошноты и рвоты. Болел он больше месяца, а 27 мая мужчина скончался.

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Медики провели исследование и подтвердили, что ветеринар заразился вирусом обезьяны B (BV). А тестирование его близких не выявило у них вируса обезьяны.

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Вирус, выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма. Он имеет уровень смертности от 70 до 80 процентов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве предстанет перед судом экс-сотрудница института биотехнологий и штаммов микроорганизмов, которая незаконно вынесла с работы опасные штаммы вирусов.

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