В Китае по новому кругу развивается вспышка COVID-19

Китай сохраняет свою нулевую терпимость, призывая к бдительности в приграничных районах и портах

Цифры остаются незначительными по сравнению со статистикой за пределами Кита. Коллаж "Сегодня".

В Китае стремительно развивается вспышка COVID-19.

Об этом заявляет представитель Национальной комиссии здравоохранения страны, пишет Reuters.

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COVID-19

Власти усиливают бдительность в пунктах въезда на фоне роста инфекций в северо-восточном приграничном городе, вызванных вирусом, прибывшим из-за границы.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, с 17 по 29 октября было зарегистрировано около 377 случаев заражения внутри страны с подтвержденными симптомами. В этом году Китай боролся с серией вспышек. В начале 2020 года они также активно сдерживали распространение по всей стране.

Цифры остаются незначительными по сравнению со статистикой за пределами Китая. Тем не менее, в то время как остальной мир пытается сосуществовать с COVID-19, Китай сохраняет свою нулевую терпимость, призывая к бдительности в приграничных районах и портах, не допуская, чтобы инфицированные прибывающие путешественники распространяли вирус среди местных жителей.

В течение последних 14 дней четырнадцать провинциальных районов сообщили о новых случаях местной передачи или о бессимптомных носителях.

"Вспышка все еще быстро развивается, а ситуация с вирусным контролем остается тяжелой и сложной", – сказал в субботу представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

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