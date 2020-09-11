В Китае прогремел взрыв в жилом доме: появилось видео

В Китае, где ранее прогремел взрыв на химическом заводе, произошел новый инцидент: мощный взрыв прогремел в жилом доме китайского города Чжухай на юго-востоке страны.

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Рвануло в оживленном районе, рядом с отелем. Момент взрыва сняли на видео случайные очевидцы.

По предварительной информации, пострадали три человека. Взрывной волной повреждены ближайшие магазины и дома. Сейчас на месте работают пожарные.

Причиной инцидента назвали взрыв газа.

Ранее сообщалось, что в Китае при взрыве бензовоза на шоссе погибли как минимум девять человек, еще 112 получили ранения. Инцидент произошел в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян. Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на десятки метров.

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Также сообщалось, что на фабрике по производству фейерверков на юго-востоке Китая прогремел взрыв, погибли 12 человек, 33 получили ранения. В момент взрыва на предприятии находились 47 человек. Повреждены ближайшие здания.

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