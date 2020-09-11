Українська
$ 27,9
33,07
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китае прогремел взрыв в жилом доме: появилось видео

11 сентября, 10:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Взрывной волной повреждены ближайшие магазины и дома

В Китае, где ранее прогремел взрыв на химическом заводе, произошел новый инцидент: мощный взрыв прогремел в жилом доме китайского города Чжухай на юго-востоке страны.

Реклама

Рвануло в оживленном районе, рядом с отелем. Момент взрыва сняли на видео случайные очевидцы.

По предварительной информации, пострадали три человека. Взрывной волной повреждены ближайшие магазины и дома. Сейчас на месте работают пожарные.

Причиной инцидента назвали взрыв газа.

В тренде
Тихари, титушки и ОМОН: в Беларуси на митингах задержаны уже 250 человек (фото и видео)

Ранее сообщалось, что в Китае при взрыве бензовоза на шоссе погибли как минимум девять человек, еще 112 получили ранения. Инцидент произошел в городском уезде Вэньлин китайской провинции Чжэцзян. Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на десятки метров.

Реклама

Также сообщалось, что на фабрике по производству фейерверков на юго-востоке Китая прогремел взрыв, погибли 12 человек, 33 получили ранения. В момент взрыва на предприятии находились 47 человек. Повреждены ближайшие здания.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Китай взрыв

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика
В Беларуси в одном из
В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милицииДругие страны
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в стране
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в странеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять