В Китае произошло мощное землетрясение, погибли люди: видео

В Китае произошло мощное землетрясение в результате которого погибли три человека. Десятки домов были разрушены.
Об этом сообщает СGTN.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в округе Байчэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.
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Железнодорожное сообщение между столицей региона Урумчи и несколькими пунктами назначения, включая Хотан и Аксу, было приостановлено.
Напомним, в Японии в регионе Тохоку 13 февраля этого года произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, которое затронуло префектуру Фукусима. В результате пострадали по меньшей мере 50 человек и вышло из строя несколько электростанций.
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