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В Китае умер посол Украины

14 февраля, 21:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У Сергея Камышева произошел обширный инфаркт

В Пекине умер чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Печальная новость... На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока", – написал Кулеба.

Он также выразил соболезнования родным и близким дипломата.

По информации издания "Зеркало недели", причиной смерти 64-летнего посла стал обширный инфаркт.

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Следует отметить, что еще вчера украинская делегация во главе с Камышевым посещала объекты Пекинской Олимпиады в Чжанцзякоу.

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Камышев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае 18 декабря 2019 года. До этого он уже возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 годы.

У него остались жена, взрослые сын и дочь.

Напомним, 1 февраля на 64-м году ушел из жизни выдающийся украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Мы также сообщали, что 7 февраля в Соединенных Штатах в Стэнфорде на 101-м году жизни скончался Джордж Шульц, который был 60-м государственным секретарем США и работал с тремя американскими президентами.

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Китай смерть посол Украины
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