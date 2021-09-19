Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В Китае утонуло пассажирское судно, погибли 10 человек (фото)

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
19 сентября, 15:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выжившим людям оказывают всю необходимую помощь
В Китае утонуло пассажирское судно / Фото: Коллаж: Сегодня
В Китае утонуло пассажирское судно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Китае, где недавно произошло мощное землетрясение, в провинции Гуйчжоу утонуло пассажирское судно. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 5 пропали без вести.

Об этом сообщает CGTN.

Детали аварии

Реклама

Судно перевернулось на реке Бейпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу. Авария произошла в субботу, 18 сентября, в 16:50.

В Китае утонуло пассажирское судно / Фото: China Xinhua News (Twitter)
В Китае утонуло пассажирское судно / Фото: China Xinhua News (Twitter)

Спасательная операция

По состоянию на 8:10 в воскресенье из реки достали 39 человек. С того времени 10 погибли. Спасенным оказывают всю необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Причину аварии выясняют.

Ранее мы писали

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Лучшие статьи недели
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Скоро полнолуние
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять