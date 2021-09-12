В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом

На востоке Китая было зафиксировано 20 новых случаев локального заражения COVID-19. Все они были выявлены в провинции Фуцзянь.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
По данным государственного комитета по делам здравоохранения КНР, в тот день также было зарегистрировано 26 новых завезенных случаев
"Новые пациенты с подозрением на заражение коронавирусом нового типа и новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части страны отсутствовали", – говорится в сообщении.
Отметим, последняя вспышка COVID-19 в стране была зафиксирована 20 июля среди работников аэропорта в восточном городе Нанкин. У них обнаружили заражение новым штаммом коронавируса "Дельта".
После чего более 1200 человек в Китае были инфицированы, однако не все из них заразились "Дельта"-штаммом.
Эта вспышка побудила власть ввести по все стране меры по борьбе с эпидемией, включая массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки.
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"Дельта" все еще доминирует
- Вариант "Дельты", впервые обнаруженный в Индии, остается наиболее тревожным. Он поражает невакцинированное население во многих странах, и оказалось, что он способен заразить большее количество вакцинированных людей, чем его предшественники.
- ВОЗ классифицирует штамм "Дельта" как вариант, вызывающий озабоченность. Он способен увеличивать передаваемость, вызывать более серьезные заболевания или снижать эффективность вакцин и лечения.
- Китайские исследователи обнаружили, что люди, инфицированные "Дельта", переносят в носу в 1260 раз больше вируса по сравнению с исходной версией коронавируса. Некоторые исследования, проведенные в США, показывают, что вирусная нагрузка у вакцинированных лиц, инфицированных "Дельта", находится на одном уровне с невакцинированными, но необходимы дополнительные исследования.
- В то время как исходному коронавирусу потребовалось до семи дней, чтобы вызвать симптомы, "Дельта" может вызвать симптомы на два-три дня быстрее, что дает иммунной системе меньше времени для ответа и создания защиты.
Ранее мы сообщали, что Китай отказался расследовать с ВОЗ происхождение коронавируса.
Также напомним, в Китае заявили, что ковид просочился из США.