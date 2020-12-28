В Китае журналистку бросили в тюрьму за репортаж о коронавирусе в Ухане

В знак протеста Чжан Чжань объявила голодовку, поэтому на суд ее доставили в инвалидной коляске

В Китае суд приговорил к четырем годам тюремного заключения из пяти возможных гражданскую журналистку Чжан Чжань, которая в начале года широко освещала вспышку на тот момент еще неизвестного вируса в городе Ухань. Именно эта инфекция впоследствии спровоцировала всемирную пандемию COVID-19.

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Об этом, как сообщает издание South China Morning Post, заявил ее адвокат Чжан Кеке.

По его словам, районный суд Шанхая признал 37-летнюю Чжань виновной в "провоцировании ссор и неприятностей". Данная формулировка, отмечают журналисты, обычно используется полицией для подавления инакомыслия.

Фото: Reuters

Женщина пока не выражала желания обжаловать свой приговор, однако на суде заявила, что гражданские выступления не должны подвергаться цензуре, которая широко распространена в ее родном Китае.

С середины мая ее удерживали в шанхайском СИЗО, хотя Чжань изначально заявляла о своей невиновности. С июня она объявила голодовку в знак протеста против своего ареста, и поэтому на суд ее доставили в инвалидной коляске.

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Перед заседанием под зданием суда собрались десятки людей, чтобы поддержать журналистку, однако многие из них были задержаны полицией.

Напомним, что ранее в "распространении слухов" был обвинен китайский доктор Ли Вэньлянь – один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса. Впоследствии именно от этой инфекции он и умер.

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