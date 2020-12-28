В Китае журналистку бросили в тюрьму за репортаж о коронавирусе в Ухане

В Китае суд приговорил к четырем годам тюремного заключения из пяти возможных гражданскую журналистку Чжан Чжань, которая в начале года широко освещала вспышку на тот момент еще неизвестного вируса в городе Ухань. Именно эта инфекция впоследствии спровоцировала всемирную пандемию COVID-19.
Об этом, как сообщает издание South China Morning Post, заявил ее адвокат Чжан Кеке.
По его словам, районный суд Шанхая признал 37-летнюю Чжань виновной в "провоцировании ссор и неприятностей". Данная формулировка, отмечают журналисты, обычно используется полицией для подавления инакомыслия.
Женщина пока не выражала желания обжаловать свой приговор, однако на суде заявила, что гражданские выступления не должны подвергаться цензуре, которая широко распространена в ее родном Китае.
С середины мая ее удерживали в шанхайском СИЗО, хотя Чжань изначально заявляла о своей невиновности. С июня она объявила голодовку в знак протеста против своего ареста, и поэтому на суд ее доставили в инвалидной коляске.
Перед заседанием под зданием суда собрались десятки людей, чтобы поддержать журналистку, однако многие из них были задержаны полицией.
Напомним, что ранее в "распространении слухов" был обвинен китайский доктор Ли Вэньлянь – один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса. Впоследствии именно от этой инфекции он и умер.
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