В Конго извергается вулкан Ньирагонго – в опасности оказались и украинцы (видео)

Жители Гомы спасались бегством, хватая матрасы и убегая к границе с соседней Руандой. Электричество было отключено в большей части города

В Конго началось извержение вулкана. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти города Гома в Демократической Республике Конго начали эвакуацию населения из-за извержения вулкана Ньирагонго. В опасности оказались и украинцы.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства связи страны в Twitter.

"Активирован план эвакуации из города Гома. Решение правительства принято во время кризисного заседания под председательством премьер-министра Лукона де Сама. Докладчик — министр Патрик Муйая", — сказано в сообщении.

Извержение началось вчера вечером. Жители Гомы спасались бегством, хватая матрасы и убегая к границе с соседней Руандой. Электричество было отключено в большей части города, а телефонные линии были заняты.

Премьер-министр ДРК Жан-Мишель Сама Луконде созвал экстренное совещание в столице страны Киншасе, был разработан план эвакуации населения.

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"Мы надеемся, что меры, которые были приняты сегодня вечером, позволят населению достичь тех пунктов, которые были указаны в этом плане", – заявил представитель правительства Патрик Муйая.

Как удалось выяснить "Сегодня", рядом с вулканом расположена база дислокации украинского миротворческого контингента – там находятся 250 человек и техника. Из-за опасности второй волны извержения личный состав эвакуировали в безопасное место.

Напомним, зимой проснулся вулкан Этна. Извержение началось 16 февраля, из-за чего тогда пришлось остановить работу международного аэропорта Катании.

Также мы писали, что на юго-западе Исландии после серии подземных толчков в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.