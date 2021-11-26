Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В Косово неизвестные расстреляли школьный автобус: есть погибшие

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 ноября, 23:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стрельба произошла в селе Глоджан недалеко от города Дечани на западе Косово
Полиция подтвердила факт нападения. Коллаж "Сегодня"
Полиция подтвердила факт нападения. Коллаж "Сегодня"

В Косово и Метохии обстреляли автобус, который перевозил учеников. Убиты водитель, кондуктор и два ученика

Об этом сообщает местное издание gazetaexpress.com.

Реклама

Подробности инцидента

Стрельба произошла в селе Глоджан недалеко от города Дечани на западе Косово. Полиция подтвердила факт нападения

"В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса", – говорится в сообщении.

В то же время сайт приводит слова сотрудника центра семейной медицины в Дечани Сельмана Бериши, который подтвердил смерть трех человек.

Реклама

"Он (Бериша. — прим. ред.) указал, что еще трем оказана первая помощь и они направлены в город Печ", – говорится в сообщении.

В Глоджане, где произошла стрельба, в субботу должны были состояться мемориальные мероприятия на комплексе в честь "косовоалбанских мучеников", указано на странице в Facebook главы муниципалитета Дечани Башкима Рамошая.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.

Реклама

Читайте также:

Косовострельба
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Популярное в разделе "Мир"
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять