В Косово неизвестные расстреляли школьный автобус: есть погибшие

Стрельба произошла в селе Глоджан недалеко от города Дечани на западе Косово

Полиция подтвердила факт нападения. Коллаж "Сегодня"

В Косово и Метохии обстреляли автобус, который перевозил учеников. Убиты водитель, кондуктор и два ученика

Об этом сообщает местное издание gazetaexpress.com.

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Подробности инцидента

Стрельба произошла в селе Глоджан недалеко от города Дечани на западе Косово. Полиция подтвердила факт нападения

"В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса", – говорится в сообщении.

В то же время сайт приводит слова сотрудника центра семейной медицины в Дечани Сельмана Бериши, который подтвердил смерть трех человек.

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"Он (Бериша. — прим. ред.) указал, что еще трем оказана первая помощь и они направлены в город Печ", – говорится в сообщении.

В Глоджане, где произошла стрельба, в субботу должны были состояться мемориальные мероприятия на комплексе в честь "косовоалбанских мучеников", указано на странице в Facebook главы муниципалитета Дечани Башкима Рамошая.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.

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