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В Кремле приняли решение о войне против Молдовы – The Times

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 мая, 23:32
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Источники в украинской разведке рассказали подробности
В Кремле сделали заявление о войне против Молдовы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Кремле сделали заявление о войне против Молдовы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке, пишет Telegram-канал "Сегодня".

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Источник оценил риски для Украины, если Россия нападет на Молдову.

"К чему приведут события в Молдове, будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины", — цитирует разведчика издание The Times.

Обстановка

  • Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
  • В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
  • Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.

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