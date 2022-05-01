В Кремле приняли решение о войне против Молдовы – The Times

В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке, пишет Telegram-канал "Сегодня".
Источник оценил риски для Украины, если Россия нападет на Молдову.
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"К чему приведут события в Молдове, будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины", — цитирует разведчика издание The Times.
Обстановка
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
- В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
- Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.