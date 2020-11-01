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В Квебеке мужчина напал на прохожих: двое погибли и пятеро ранены

1 ноября, 09:05

Мария Журенко Мария Журенко

Злоумышленник был одет в средневековую одежду

В Квебеке неизвестный в средневековой одежде напал на прохожих с ножом у здания парламента.

Об этом сообщает Radio Canada.

В результате два человека погибли и пятеро пострадали от ранений.

Позже полиция сообщила, что задержала подозреваемого около 01:00 ночи по местному времени.

В СМИ также отмечают, что задержанному 25 лет, а в его машине обнаружили канистры с топливом и холодным оружием.

Правоохранители пока что не подтвердили ни одной смерти или ранения. Но обратились к местным жителям с просьбой оставаться дома.

Напомним, 29 октября во Франции человек с холодным оружием ворвался в церковь и убил мужчину и женщину. Еще один человек был ранен и умер уже за пределами церкви.

В России молодой парень с криками "Аллах Акбар" напал на полицейских с ножом. Его застрелили. Перед нападением он опубликовал в Сети обращения с "призывами к Джихаду".

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