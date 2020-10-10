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В Кыргызстане избрали нового премьер-министра

10 октября, 18:20

Мария Журенко Мария Журенко

Депутаты утвердил состав и структуру Кабинета министров

Парламент Кыргызстана утвердил новый состав Кабинета министров и Садыра Жапарова премьером.

Об этом сообщает издание 24kg.

Депутаты единогласно утвердили Садыра Жапарова на пост премьер-министра Кыргызстана.

Также парламент утвердил состав и структуру правительства.

По словам журналистки из Бишкека Оксаны Крюковой, экс-депутата Садыра Жапарова называют в стране ставленником власти и легитимного на данный момент президента Сооронбая Жээнбекова.

В ходе заседания депутат Дастанбек Джумабеков пожелал Жапарову бороться с коррупцией. Ведь предедущие правительство было задержано именно из-за нее, а именно бывшего президента Алмазбека Атамбаева, премьер-министров, депутататов и министров.

Так, по его словам, люди, которые ранее были причастны к преступлениям, вышли на свободу. Из-за этого он призвал вернуть обратно в тюрьмы тех, кто сидел.

"До решения суда их не имеют права освобождать из-под стражи, потому что они совершили преступления. Мы выяснили, что они нанесли большой ущерб государству. Генпрокурор и другие органы возбудили уголовные дела и направили в суд. Если вы переживаете за кыргызский народ, верните обратно в тюрьмы тех, кто сидел, вызывайте на допрос тех, кто причастен", – отметил Джумабеков.

Так, на фоне продолжающихся протестов в стране правительство Кыргызстана отправили в отставку.

Также спустя четыре дня после освобождения из СИЗО, в Кыргызстане задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева, чьи сторонники митингуют в столице республики Бишкеке на площади Ала-Тоо.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протесты Кыргызстан премьер-министр
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