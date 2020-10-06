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Как сделали однодневную революцию в Кыргызстане: события глазами очевидцев

6 октября, 14:25

Игорь Серов Игорь Серов

В украинской диаспоре в Кыргызстане сравнили протест с Революцией достоинства

Протесты в Кыргызстане достигли очередной из своих целей – сегодня ЦИК республики признала прошедшие парламентские выборы недействительными. Кроме того, на свободу благодаря вмешательству протестующих были отпущены ряд политических деятелей.

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Ранее мы рассказывали, где оказались лидеры прошлых масштабных протестов и кто сейчас возглавляет недовольных граждан.

Журналисты "Сегодня" обратились к представителю украинской диаспоре в Кыргызстане и местной журналистке в Бишкеке чтобы разузнать, как протекали события.

По их словам ситуация в столице Кыргызстана продолжает оставаться неспокойной.

Как развивалась ситуация и что говорят местные СМИ

Жительница Бишкека, журналистка одного из центральных сайтов Кыргызстана, рассказала нам, что в день выборов в СМИ неоднократно звучала информация в основном о двух видах нарушений.

"Речь шла о подвозе избирателей к участку и применение так называемой "формы 2" – это когда человек резко меняет место прописки", – рассказала нам Елена.

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По словам Елены ситуация в Бишкеке развивалась так:

  • Около полудня в понедельник в центре столицы начался митинг. По разным оценка на нем собрались от 4 до 10 тыс. человек.
  • Митингующие выразили протест из-за того, что по итогам выборов в парламент не прошли большинство оппозиционных партий.
  • С наступлением сумерек градус накала возрос. Силовики начали активно применять светошумовые гранаты, резиновые пули, слезототочивый газ и спецтехнику. В свою очередь протестующие отвечали "огнем" из камней и бутылок с зажигательной смесью.
  • Позже начался штурм ворот "Белого дома", пострадали более 500 человек, семеро из них по состоянию на вечер вторника находятся в реанимации, не обошлось без погибших. По данным СМИ Кыргызстана, погиб 19-летний парень.
  • Около 3.00 ночи "Белый дом" был захвачен, еще спустя некоторое время благодаря усилиям протестующих был освобожден бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники.
  • После произошедшего, уже во вторник парламент Кыргызстана заявил о том, что намерен провести свое внеочередное заседание, но потому как здание захвачено и пострадало от пожара, то заседание пройдет в одном из отелей.
  • Ближе к вечеру во вторник стало известно, что Координационный совет рассматривает несколько вариантов решения ситуации – нынешний президент должен добровольно сложить полномочия либо же ему объявят импичмент.

Как оценивают события

В Бишкеке мы разыскали представителя украинской диаспоры – Владимира Нарозю, который рассказал нам о нынешней ситуации в городе.

"В Кыргызстане "майданы" делаются намного быстрее, нежели в Украине, – рассказал нам Владимир Нарозя. – Хотя слово "майдан" я сейчас бы не применял по отношению к Кыргызстану, потому как вечером мы все легли спать, а утром увидели, что взят Белый дом. Выходит, что ментально такие вопросы киргизы решают быстрее, чем украинцы. Протестам предшествовали нарекания в прессе, они касались нарушений на выборах в высший орган – в парламент. Есть надежда, что не повторится ситуация, которая была здесь 15 и 10 лет тому назад, когда были погромы.

По словам Владимира, сейчас все похоже на то, что протест приобрел другой смысл – люди нацелены на конструктивное решение судьбы страны.

"Что касается сегодняшнего дня, то сегодня в центре города также много людей, но я бы не давал им оценки. Знаю, что сформирован Координационный совет, а часть правоохранителей перешли на сторону протестующих.

Какие перспективы? Я думаю, что будет стабилизация. Сейчас, когда я с Вами говорю, в Бишкеке уже подметают улицы. Кстати, таксист, который меня сейчас везет по городу, говорит, что приятно, что не разбита ни одна из витрин", – рассказал Владимир.

Что говорят официальные структуры

Как рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе МВД Киргизии, сейчас, в эти минуты силовики вместе с добровольными дружинами патрулируют столицу, чтобы не допустить мародерства.

"В целом ситуацию можно назвать контролированной, город патрулирует милиция вместе с дружинами", – рассказали нам в пресс-службе МВД Киргизии.

На наш вопрос о количестве задержанных, в ведомстве ответили уклончиво: "Подсчитываем".

    По данным местных СМИ не исключено, что в ближайшее время будут назначены перевыборы в парламент.

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    На данный момент митинги в столице Кыргызстана продолжаются.

    Захват Белого дома в Бишкеке

    Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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    выборы протест штурм пострадавшие киргизстан

    Источник: Сегодня

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