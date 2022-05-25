В Кыргызстане на Путина водрузили флаг Украины (видео)

Видео опубликовали в соцсети

На пике Путина — флаг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В горах Кыргызстана на пике имени Владимира Путина появился украинский флаг. Его установили неназванные альпинисты. Видео выложила в Twitter пользователь с ником "Альпинистка с веткой".

"Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, понятия не имеем кто", — написала она.

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Пик высотой 4446 метров находится в горной системе Тянь-Шань в Кыргызстане, расположен на территории Чуйской области. Назван в честь российского диктатора Владимира Путина в 2011 году, до этого был безымянным.

Флаг Украины на Эвересте и в космосе

Напомним, киевлянка Антонина Самойлова 12 мая подняла украинский флаг на самую высокую гору мира – Джомолунгму (местное название – Ред.), также известную как Эверест.

В апреле космический турист, профессор Джим Китчен, который 31 марта на корабле New Shepard отправился в суборбитальный полет, взял с собой символ поддержки Украины – сине-желтый флаг. Он вложил флаг в свой паспорт, который взял в полет, а затем достал, когда вместе с другими членами экипажа парил в невесомости.

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