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В Кыргызстане назначен и.о. президента: его сторонники устроили пляски (видео)

15 октября, 20:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новый лидер Садыр Жапаров выступил перед своими сторонниками у Дома правительства

В Кыргызстане 11-е сутки продолжаются массовые волнения недовольных исходом парламентских выборов, в результате которых президенту Сооронбаю Жээнебекову пришлось подать в отставку. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер Садыр Жапаров.

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Об этом сообщает издание 24.kg.

Новый лидер Кыргызстана выступил перед своими сторонниками, собравшимися у Дома правительства в Бишкеке, и поздравил их с победой и поблагодарил за доверие. Затем он призвал участников акции разойтись. Митингующие восприняли его слова с ликованием, после чего на площади начались танцы под национальную музыку.

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Напомним, предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по конституции должен был стать торага Жогорку Кенеш (спикер парламента) Канат Исаев. Однако он отказался исполнять обязанности президента. Поэтому и.о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.

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Также напомним, что Жапаров был единогласно утвержден главой правительства 10 октября вместо ушедшего в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова.

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президент переворот Кыргызстан революция Садыр Жапаров

Источник: Сегодня

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