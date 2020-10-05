В Кыргызстане после выборов начались протесты: что происходит (фото и видео)

В столице Кыргызстана Бишкеке начались масштабные акции протесты. Люди вышли на митинг после оглашение предварительных результатов парламентских выборов в стране. Несколько партий отказались признать официальные результаты подсчета голосов.
Об этом сообщает Радио Азаттык.
Представитель оппозиционной партии "Республика" Алтынай Омурбекова опубликовала у себя в Facebook заявление политических сил, которые не признают результаты "самых грязных в истории страны выборов", которые состоялись 4 октября.
Как отмечается, "выборы прошли с грубейшими нарушениями, где был массовый подкуп голосов, давление и угрозы против избирателей – именно это повлияло на ход и результаты голосования".
Партии требуют отмены результатов голосования и проведения новых выборов.
Под заявлением подписались следующие партии:
- "Ата Мекен";
- "Бир Бол";
- "Республика";
- "Мекенчил";
- "Бүтүн Кыргызстан";
- "Замандаш";
- "Реформа";
- "Ыйман Нуру";
- "Чоң казат";
- "Социал демократы";
- "Ордо".
По оценке ряда СМИ, общее число участников протестов составляет несколько тысяч человек. На митинге звучат призывы к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. По мнению протестующих, Жээнбеков несет ответственность за "несправедливые" выборы.
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Как сообщают СМИ, с наступлением темноты протестующие в центре Бишкека не расходятся. Проезжающие мимо водители сигналят им в знак поддержки.
Поступает информация, что силовики начали разгонять протестующих. Используются спецсредства, в том числе слезоточивый газ. А протестующие разбирают брусчатку.
Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Кыргызстана, в парламент проходят четыре партии, которые преодолели 7-процентный барьер:
- "Биримдик" – 24,5%;
- "Мекеним Кыргызстан" – 23,88%;
- "Кыргызстан" – 8,76%;
- "Бутун Кыргызстан" – 7,13%.
Напомним, не так давно в Кыргызстане бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к длительному тюремному сроку.
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