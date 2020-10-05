В Кыргызстане после выборов начались протесты: что происходит (фото и видео)

В столице Кыргызстана Бишкеке начались масштабные акции протесты. Люди вышли на митинг после оглашение предварительных результатов парламентских выборов в стране. Несколько партий отказались признать официальные результаты подсчета голосов.

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Об этом сообщает Радио Азаттык.

Протесты в Бишкеке. Фото: rus.azattyk.org/

Представитель оппозиционной партии "Республика" Алтынай Омурбекова опубликовала у себя в Facebook заявление политических сил, которые не признают результаты "самых грязных в истории страны выборов", которые состоялись 4 октября.

Протесты в Бишкеке. Фото: facebook.com/altynai.omurbekova:

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Как отмечается, "выборы прошли с грубейшими нарушениями, где был массовый подкуп голосов, давление и угрозы против избирателей – именно это повлияло на ход и результаты голосования".

Партии требуют отмены результатов голосования и проведения новых выборов.

Под заявлением подписались следующие партии:

"Ата Мекен";

"Бир Бол";

"Республика";

"Мекенчил";

"Бүтүн Кыргызстан";

"Замандаш";

"Реформа";

"Ыйман Нуру";

"Чоң казат";

"Социал демократы";

"Ордо".

По оценке ряда СМИ, общее число участников протестов составляет несколько тысяч человек. На митинге звучат призывы к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. По мнению протестующих, Жээнбеков несет ответственность за "несправедливые" выборы.

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Как сообщают СМИ, с наступлением темноты протестующие в центре Бишкека не расходятся. Проезжающие мимо водители сигналят им в знак поддержки.

Поступает информация, что силовики начали разгонять протестующих. Используются спецсредства, в том числе слезоточивый газ. А протестующие разбирают брусчатку.

Протесты в Бишкеке. Фото: facebook.com/altynai.omurbekova

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Кыргызстана, в парламент проходят четыре партии, которые преодолели 7-процентный барьер:

"Биримдик" – 24,5%;

"Мекеним Кыргызстан" – 23,88%;

"Кыргызстан" – 8,76%;

"Бутун Кыргызстан" – 7,13%.

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Напомним, не так давно в Кыргызстане бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к длительному тюремному сроку.

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