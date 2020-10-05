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В Кыргызстане после выборов начались протесты: что происходит (фото и видео)

5 октября, 17:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Несколько партий отказываются признать официальные результаты голосования

В столице Кыргызстана Бишкеке начались масштабные акции протесты. Люди вышли на митинг после оглашение предварительных результатов парламентских выборов в стране. Несколько партий отказались признать официальные результаты подсчета голосов.

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Об этом сообщает Радио Азаттык.

Протесты в Бишкеке. Фото: rus.azattyk.org/

Протесты в Бишкеке. Фото: rus.azattyk.org/

Представитель оппозиционной партии "Республика" Алтынай Омурбекова опубликовала у себя в Facebook заявление политических сил, которые не признают результаты "самых грязных в истории страны выборов", которые состоялись 4 октября.

Протесты в Бишкеке. Фото: facebook.com/altynai.omurbekova:
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Как отмечается, "выборы прошли с грубейшими нарушениями, где был массовый подкуп голосов, давление и угрозы против избирателей – именно это повлияло на ход и результаты голосования".

Партии требуют отмены результатов голосования и проведения новых выборов.

Под заявлением подписались следующие партии:

  • "Ата Мекен";
  • "Бир Бол";
  • "Республика";
  • "Мекенчил";
  • "Бүтүн Кыргызстан";
  • "Замандаш";
  • "Реформа";
  • "Ыйман Нуру";
  • "Чоң казат";
  • "Социал демократы";
  • "Ордо".

По оценке ряда СМИ, общее число участников протестов составляет несколько тысяч человек. На митинге звучат призывы к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. По мнению протестующих, Жээнбеков несет ответственность за "несправедливые" выборы.

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Как сообщают СМИ, с наступлением темноты протестующие в центре Бишкека не расходятся. Проезжающие мимо водители сигналят им в знак поддержки.

Поступает информация, что силовики начали разгонять протестующих. Используются спецсредства, в том числе слезоточивый газ. А протестующие разбирают брусчатку.

Протесты в Бишкеке. Фото: facebook.com/altynai.omurbekova

Протесты в Бишкеке. Фото: facebook.com/altynai.omurbekova

Напомним, согласно предварительным данным ЦИК Кыргызстана, в парламент проходят четыре партии, которые преодолели 7-процентный барьер:

  • "Биримдик" – 24,5%;
  • "Мекеним Кыргызстан" – 23,88%;
  • "Кыргызстан" – 8,76%;
  • "Бутун Кыргызстан" – 7,13%.
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Напомним, не так давно в Кыргызстане бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к длительному тюремному сроку.

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выборы протесты Кыргызстан
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