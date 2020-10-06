В Кыргызстане протестующие захватили президентскую резиденцию

В столице Кыргызстана Бишкеке, где сегодня начались протесты против результатов парламентских выборов, митингующие прорвались на территорию "Белого дома" – резиденции президента страны.

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Об этом сообщает информагентство 24.kg.

Вначале протестующие бросали в сторону здания бутылки с зажигательной смесью, а затем около трех часов по местному времени (полночь по Киеву) пожарной машиной протаранили ворота и ворвались внутрь.

Захват Белого дома в Бишкеке

В то же время, как сообщают СМИ, в здании "Белого дома" оказалось пусто. В сети опубликовали видео, на котором видно, как из резиденции президента Кыргызстана выезжают машины с сопровождением.

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Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке начались масштабные акции протеста из-за несогласия с предварительными результатами парламентских выборов. Митинги почти сразу переросли в стычки с милицией.

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