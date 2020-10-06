В Кыргызстане во время протестов до полусмерти избили медиков

В Кыргызстане митингующие избили медиков, два человека госпитализированы в больницу с черепно-мозговыми травмами.
Об этом сообщает глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов, передает 24.kg.
"Избили молоденькую девочку до полусмерти. Еще одного молодого фельдшера ударили. Наши машины разграбили", – рассказал Шаяхметов.
По его словам, у митингующих появилась информация, что медики развозят боеприпасы.
"И, главное, все в это поверили и стали на медиков нападать", – заявил Искендер Шаяхметов.
Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста Айбола Кожомуратова.
Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Мирный митинг уже перерос в стычки с милицией.
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