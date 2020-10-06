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В Кыргызстане во время протестов до полусмерти избили медиков

6 октября, 02:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Медиков госпитализировали с тяжелыми травмами

В Кыргызстане митингующие избили медиков, два человека госпитализированы в больницу с черепно-мозговыми травмами.

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Об этом сообщает глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов, передает 24.kg.

"Избили молоденькую девочку до полусмерти. Еще одного молодого фельдшера ударили. Наши машины разграбили", – рассказал Шаяхметов.

По его словам, у митингующих появилась информация, что медики развозят боеприпасы.

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"И, главное, все в это поверили и стали на медиков нападать", – заявил Искендер Шаяхметов.

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Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста Айбола Кожомуратова.

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Мирный митинг уже перерос в стычки с милицией.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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протесты митинги медики Кыгрызстан
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