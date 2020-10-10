В Кыргызстане задержан экс-президент Алмазбек Атамбаев

В Кыргызстане задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев, чьи сторонники митингуют в столице республики Бишкеке на площади Ала-Тоо.

Реклама

"Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента", – сказали в штабе Социал-демократической партии, сообщает "Интерфакс".

Ранее СМИ писали, что на территорию особняка Атамбаева вошел спецназ.

Напомним, 6 октября Алмазбек Атамбаев был освобожден протестующими из СИЗО Государственного комитета государственной безопасности в Бишкеке.

В тренде В Бишкеке к госрезиденции направляется военная техника

Также новости "Сегодня" писали, что за несколько часов до введения режима ЧП, в центре Бишкека вспыхнули массовые беспорядки – на площади Ала-Тоо сторонники претендента на пост премьера Садыра Жапарова напали на сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова. Стороны забрасывали друг друга камнями и бутылками, появились раненые, неизвестный обстрелял машину бывшего президента, а Бабанов был избит.

Реклама

Отметим, комендатура Бишкека приняла решение с сегодняшнего дня ввести комендантский час, а также запретить проведение митингов.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама