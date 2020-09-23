В Ливии рухнул вертолет с наемниками из "армии Путина": есть погибшие

Российские "псы войны" летели к одному из нефтяных месторождений

После того, как наемников ЧВК "Вагнер", которую называют "тайной армией" российского президента Владимира, заставили отступить от столицы Ливии, в этой стране произошло крушение вертолета с "вагнеровцами".

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Ссылаясь на пресс-секретаря Вооруженных сил Ливии Абда аль-Хади Дара, Anadolu сообщает, что авиакатастрофа случилась 23 сентября в центральной части страны.

"Вертолет с российскими наемниками и боеприпасами упал в районе Сукна города Аль-Джуфра. По предварительной информации, вертолет взорвался, в результате чего погибли 4 русских наемника ЧВК "Вагнер"", – сказал он.

По данным представителя ливийской армии, вертолет направлялся в сторону "одного из нефтяных месторождений, которое наемники использовали в качестве командного пункта".

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Стоит отметить, что в охваченной гражданской войной Ливии Россия заняла сторону фельдмаршалла Халифы Хафтара, под командованием которого находится Ливийская народная армия и которому помогает в воздушных, артиллерийских, а также снайперских обстрелах позиций сформированного при поддержке ООН Правительства национального согласия. Согласно данным ООН, в Ливии находится от 800 до 1200 наемников из российской ЧВК "Вагнер".

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Однако в марте союзники России лишились стратегически важной авиабазы Аль-Ватия у Триполи, после чего российская военная техника досталась ПНС в качестве военных трофеев.

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