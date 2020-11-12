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В Лондоне неизвестный протаранил полицейский участок

12 ноября, 02:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Информации о жертвах пока нет

В Лондоне (Великобритания) неизвестный на автомобиле въехал в полицейский участок в районе Эдмонтон, а затем попытался поджечь машину.

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Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.

В полиции уточнили, что инцидент произошел около 7 часов вечера 11 ноября. Протаранив участок, мужчина лет 40 выбрался из автомобиля и начал обливать его бензином, который попытался поджечь. Но его задержали полицейские.

В Лондоне неизвестный протаранил участок полициии

В Лондоне неизвестный протаранил участок полициии / Фото: Reuters

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После произошедшего были эвакуированы сотрудники полиции, а также жители близлежащих домов, на место прибыли пожарные и скорые помощи, были перекрыты близлежащие дороги.

О пострадавших не сообщается.

/ Фото: Reuters

На данный момент автомобиль остается на месте под охраной полиции. В то же время полицейские уже вернулись на свои рабочие места, дороги все еще перекрыты.

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Лондон полиция

Лондон полиция / Фото: Reuters

В полиции сообщили, что инцидент пока расследуется местными силами, но его поддерживают сотрудники по борьбе с терроризмом.

Напомним, на прошлой неделе после теракта в Австрии власти Великобритании повысили уровень угрозы терроризма с "существенного" до "серьезного", поскольку спецслужбы страны считают, что нападение весьма вероятно, но нет конкретных сведений о неминуемом инциденте.

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Великобритания Лондон полиция наезд автомобили
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