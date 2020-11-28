В Лондоне за протест против локдауна задержали даже Санта Клауса

Арестами закончились акции против карантина в Великобритании. Там более полутора миллиона зараженных коронавирусом и не работают маленькие магазины и спортзалы.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Также запрещены массовые собрания, а пабы – закрываются в 22:00. Разъяренные ограничениями британцы устроили беспорядки в центре Лондона. Снесли полицейский кордон и забросали правоохранителей дымовыми шашками.
Арестовали немало бунтарей. А звездой соцсетей после столкновений стал человек в костюме Санта Клауса. Ему тоже одели наручники. Он призвал власти "опомниться".
Напомним, во Франции протест против наступления на свободу прессы перерос в масштабные беспорядки – на улицы вышли почти 50 000 протестующих, они забросали полицию петардами, громили витрины и жгли машины.
В Польше прошли протесты против запрета абортов – люди выходят в стране уже более месяца, защищая права женщин.
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