В Малайзии будут лечить COVID-больных лишь с высокими шансами на излечение

В больницах не хватает мест для больных, теперь врачи будут принимать решение, кого стоит госпитализировать, а кого нет

В Малайзии власти приняли решение помещать в палаты интенсивной терапии только тех больных коронавирусом, у кого высокие шансы на выздоровление. Остальным же, могут отказывать в госпитализации – это связано с нехваткой мест в больницах.

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Об этом сообщает New Straits Times.

"Количество коек в отделениях интенсивной терапии в больницах, карантинных и лечебных центрах COVID сокращается и может быть недостаточным", - отметил глава министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла.

По его словам, Минздрав уже предупредил медиков о ситуациях, когда им придется принимать решение "в выборе койки интенсивной терапии для пациентов с более высоким потенциалом выздоровления", чем для больных с "плохим прогнозом".

"Это трудная ситуация, с которой сталкиваются все мы, и министерство хотело бы призвать все стороны работать вместе, чтобы справиться с ней сейчас, от правительства до агентств и общественности", - добавил он.

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Отметим, что в Малайзии зафиксировали ухудшение коронавирусной ситуации. Жесткий карантин будет действовать в стране с 1 по 14 июня.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию, что еще в ноябре 2019 года коронавирусом заболели три сотрудника Уханьского института вирусологии.

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