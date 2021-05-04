Українська
$ 27,75
33,64
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Мехико рухнул мост с идущим по нему поездом: десятки погибших и пострадавших (фото, видео)

4 мая, 10:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Катастрофа в Мексике – фото и видео с места масштабной аварии – что там сейчас происходит

В столице Мексики Мехико рухнул метромост, по которому ехал пассажирский поезд. В результате по меньшей мере 20 человек погибли, около 50 пострадавших госпитализировали.

Реклама

Об этом сообщает diario24horas.

Отмечается, что всего пострадало более 80 человек. ЧП произошло на юго-востоке города, в районе станций Оливос и Тесонко.

Видео: Mash

В районе аварии метро отключили электричество, чтобы подъемный кран мог работать. Сейчас на месте находятся спасатели, копы и медики.

Реклама

Из-за падения моста одна балка упала прямо на автомобиль, который ехал внизу. К счастью, водитель машины выжил.

Напомним, 3 мая на трассе Львов – Луцк возле села Гаек обрушился мост. Проезд по дороге невозможен.

О катастрофическом состоянии моста через реку Западный Буг местные жители предупреждали властей.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечить
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечитьДругие страны
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)Другие страны
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хуже
COVID-апокалипсис в Индии. Власти признали рекорд по смертям – но на самом деле все еще хужеДругие страны
Началась война? Все, что нужно знать о новом конфликте Кыргызстана и Таджикистана (обновлено)
Началась война? Все, что нужно знать о новом конфликте Кыргызстана и Таджикистана (обновлено)Другие страны
Пропавшую подводную лодку Индонезии нашли. Там уже закончился воздух (обновлено)
Пропавшую подводную лодку Индонезии нашли. Там уже закончился воздух (обновлено)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять