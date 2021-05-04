В Мехико рухнул мост с идущим по нему поездом: десятки погибших и пострадавших (фото, видео)

Катастрофа в Мексике – фото и видео с места масштабной аварии – что там сейчас происходит

В столице Мексики Мехико рухнул метромост, по которому ехал пассажирский поезд. В результате по меньшей мере 20 человек погибли, около 50 пострадавших госпитализировали.

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Об этом сообщает diario24horas.

Отмечается, что всего пострадало более 80 человек. ЧП произошло на юго-востоке города, в районе станций Оливос и Тесонко.

Видео: Mash

В районе аварии метро отключили электричество, чтобы подъемный кран мог работать. Сейчас на месте находятся спасатели, копы и медики.

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Из-за падения моста одна балка упала прямо на автомобиль, который ехал внизу. К счастью, водитель машины выжил.

Напомним, 3 мая на трассе Львов – Луцк возле села Гаек обрушился мост. Проезд по дороге невозможен.

О катастрофическом состоянии моста через реку Западный Буг местные жители предупреждали властей.