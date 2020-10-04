В Мексике боевики атаковали полицейский конвой: шесть убитых, семеро раненых

В Мексике боевики атаковали полицейский конвой. В результате нападения шесть полицейских были убиты, еще семеро получили ранения.

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Об этом сообщает Associated Press.

Сразу после нападения боевики скрылись с места инцидента на своих автомобилях. Ответным огнем стражи порядка сумели нанести урон нападавшим, поскольку в их машинах были найдены следы крови.

Атака произошла в округе Эль Мескиталь штата Дуранго, который находится в зоне активности наркокартеля "Синалоа".

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Напомним, недавно в ночном клубе в одном из центральных штатов Мексики обнаружили тела по меньшей мере 11 человек. На всех были обнаружены огнестрельные ранения.

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Ранее в Соединенных Штатах в результате стрельбы в городе Рочестер в штате Нью-Йорк погибли два человека, 14 получили ранения.

Мы также сообщали, что в Мексике в пикапе обнаружили тела 12 человек с огнестрельными ранениями и написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки на территории "горячей земли" (засушливый регион, который объединяет части штатов Мехико, Герреро и Мичоакан).

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