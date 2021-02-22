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В Мексике при взлете загорелся военный самолет, шестеро погибших (видео)

22 февраля, 03:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Люди пытались выбраться из горящего самолета, разбив окно в кабине пилотов

В Мексике в воскресенье, 21 февраля, в штате Веракрус потерпел крушение при взлете военный самолет, в результате которого погибли шестеро военных.

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Об этом сообщило мексиканское Министерство обороны.

Самолет военно-воздушных сил Learjet 45 должен был выполнить учебно-тренировочный полет в город Вильяэрмоса, но выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы национального аэропорта Эль Ленсеро и загорелся.

Судя по опубликованному в Сети видео, очаг пожара находился в центральной части самолета, а люди пытались выбраться из него, разбив стекло в кабине пилотов.

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Напомним, 21 февраля в Нигерии, недалеко от международного международного аэропорта Абуджи разбился самолет King Air 350 военных сил страны – погибли семь человек.

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Накануне в США у самолета Boeing 777 с 241 пассажиром на борту, который вылетел из Денвера, загорелся двигатель, в результате чего обломки обшивки разлетелись по нескольким городкам – некоторые крупные куски упали в жилом районе города Брумфилд.

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Мексика крушение самолет военные пожар
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