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В МИД Армении заявили о турецких истребителях в Нагорном Карабахе

24 октября, 04:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам главы МИД Армении, военные самолеты принадлежат Турции

В зоне конфликта над Нагорным Карабахом продолжают летать и координировать удары беспилотников турецкие истребители F-16.

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Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, передает Regnum.

По его словам, военные самолеты F-16 принадлежат ВВС Турции.

"Там (в Нагорном Карабахе – ред.) сейчас военные самолеты, на самом деле — F-16, принадлежащие ВВС Турции. Они совершают полеты над этим районом и также координируют удары с помощью БПЛА по армянам в Нагорном Карабахе", – сказал глава МИД Армении.

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Примечательно, что Армения сообщала об участии Турции в нагорно-карабахском конфликте еще с его начала. Однако в Азербайджане и Турции такие обвинения отвергали.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет такое же право на участие в мирном процессе по Нагорному Карабаху, как и Москва.

К слову, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара готова поддержать Баку в вооруженном конфликте, отправив в Нагорный Карабах своих военных.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция МИД нагорный карабах
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