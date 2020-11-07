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В Минске медики вышли на протестный марш: начались задержания (видео)

7 ноября, 12:13

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Задержали как минимум 21 участника протеста

В белорусской столице Минске медики вышли на протест. Силовики начали задерживать протестующих.

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Как сообщает "Наша Нива", около полудня пришли несколько десятков врачей. Они собирались пройти маршем по городу.

По информации издания, силовики подготовились к акции заранее. За несколько часов до начала акции в районе Академии наук стояли милицейские бусы и автозаки.

"Людей в белых халатах доставили к машинам", – сообщает издание.

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Некоторым протестующим удалось покинуть место сбора и забежать в здание больницы. Задержали как минимум 21 участника протеста.

Вместе с тем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к врачам. Она заявила, что нелегитимный президент страны Александр Лукашенко запустил "машину репрессий" даже в отношении тех, кто спасает жизни людей.

Напомним, на днях в Минске состоялся "Марш мудрости" – антиправительственная акция людей старшего поколения.

Кроме того, в столице Беларуси состоялась акция "в белых халатах", на которую вышли медики и студенты Белорусского государственного медицинского университета.

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Ранее в центре Минска прошло шествие людей с инвалидностью, в котором приняли участие несколько сотен человек, протестующих против диктатуры и 26-летнего правления Александра Лукашенко.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь медики Минск Александр Лукашенко
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