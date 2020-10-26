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В Минске начались жесткие задержания студентов: фото и видео

26 октября, 11:28

Виталий Семченко Виталий Семченко

Против режима Лукашенко вышли студенты крупнейших вузов

Утром 26 октября в Беларуси начались массовые акции солидарности. Против режима президента Александра Лукашенко вышли студенты крупнейших вузов.

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Об этом пишет "Onliner".

В частности, люди вышли на проспект Независимости в Минске. СМИ сообщают, что вскоре после начала акции начался разгон протестующих. Вот так это выглядело.

Также журналисты сообщают про задержания возле здания минской филармонии. Студенты двигались по проспекту Независимости, к ним подъехал микроавтобус, и силовики начали жестко задерживать людей.

В начале проспекта Дзержинского в Минске стояла большая цепь солидарности, но ее разогнали силовики. Известно о нескольких задержанных.

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/ Фото: Telegram

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Возле лингвистического университета студенты вышли к дороге и скандируют "Сколько стоит совесть?". В какой-то момент они пытались выйти на проезжую часть и перекрыть движение.

Вскоре к вузу подъехала спецтехника. Митингующие убежали в здание университета, а когда силовики уехали, студенты снова вышли на улицу и стали в сцепку.

Как сообщалось ранее, 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, о которой раньше заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

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Также сообщалось, что на протестах в Беларуси задержали сотни демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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