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В Минске начался силовой разгон протестующих (видео)

25 октября, 17:23

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Силовики начали стрелять по участниках акции

В столице Беларуси Минске начался силовой разгон протестующих, сообщают оппозиционные Telegram-каналы.

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"Пошел хапун", – кратко, но емко рапортует канал "Беларусь головного мозга".

Сообщается о том, что ОМОН пустил в ход против митингующих светошумовые гранаты. По данным СМИ, сегодня на улицы Минска вышли порядка 100 тыс протестующих, которые двинулись к резиденции Лукашенко.

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По данным "Новой газеты", при разгоне акции протеста силовики стреляли резиновыми пулями по людям. В результате пострадал как минимум один демонстрант — пуля попала ему живот.

Кроме того, как минимум один человек пострадал от разрыва светошумовой гранаты. Осколок попал ему в голень.

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