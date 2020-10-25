В Минске начался силовой разгон протестующих (видео)

В столице Беларуси Минске начался силовой разгон протестующих, сообщают оппозиционные Telegram-каналы.
"Пошел хапун", – кратко, но емко рапортует канал "Беларусь головного мозга".
Сообщается о том, что ОМОН пустил в ход против митингующих светошумовые гранаты. По данным СМИ, сегодня на улицы Минска вышли порядка 100 тыс протестующих, которые двинулись к резиденции Лукашенко.
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По данным "Новой газеты", при разгоне акции протеста силовики стреляли резиновыми пулями по людям. В результате пострадал как минимум один демонстрант — пуля попала ему живот.
Кроме того, как минимум один человек пострадал от разрыва светошумовой гранаты. Осколок попал ему в голень.
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