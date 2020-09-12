Українська
$ 27,9
33,07
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Минске ОМОН и "зеленые человечки" разогнали Женский марш: фото и видео

12 сентября, 16:20

Руслан Ровик Руслан Ровик

Силовики жестко задерживали участниц протеста

В Беларуси бойцы ОМОНа и неизвестные в зеленой форме и балаклавах разогнали "Женский марш". Многих участниц протеста задержали и увезли в автозаках.

Реклама

Как сообщает Tut.by, задержания проходили на площади Свободы в белорусской столице.

"Примерно в 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать. Милиция предупредила, что мероприятие не санкционировано, в это же время подъехали два микроавтобуса и появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили силовиков и стали снимать с них балаклавы", – рассказал очевидец.

Протестующие с криками "Выпускай" окружили микроавтобус, в который увели задержанную женщину и не позволяли ему уехать. Вскоре к силовикам прибыло подкрепление, начались массовые жесткие задержания.

Реклама

По предварительным оценкам, было задержано около сотни девушек. Некоторым удалось убежать, и силовики искали их во дворах.

В тренде
Тихари, титушки и ОМОН: в Беларуси на митингах задержаны уже 250 человек (фото и видео)

Реклама

Напомним, ранее в Беларуси отметили день рождения кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая выехала в Литву. Недавно она называла свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет и заверяла в готовности к диалогу с Россией.

В свою очередь, бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.

Что сейчас происходит в Беларуси – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Минск омон разгон зеленые человечки

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика
В Беларуси в одном из
В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милицииДругие страны
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в стране
Лукашенко рассказал, когда собирается подавить все протесты в странеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять