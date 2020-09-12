В Минске ОМОН и "зеленые человечки" разогнали Женский марш: фото и видео

В Беларуси бойцы ОМОНа и неизвестные в зеленой форме и балаклавах разогнали "Женский марш". Многих участниц протеста задержали и увезли в автозаках.

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Как сообщает Tut.by, задержания проходили на площади Свободы в белорусской столице.

"Примерно в 15:00 женщины выстроились в колонну и стали хлопать. Милиция предупредила, что мероприятие не санкционировано, в это же время подъехали два микроавтобуса и появились мужчины в балаклавах. Девушки окружили силовиков и стали снимать с них балаклавы", – рассказал очевидец.

Протестующие с криками "Выпускай" окружили микроавтобус, в который увели задержанную женщину и не позволяли ему уехать. Вскоре к силовикам прибыло подкрепление, начались массовые жесткие задержания.

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По предварительным оценкам, было задержано около сотни девушек. Некоторым удалось убежать, и силовики искали их во дворах.

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Напомним, ранее в Беларуси отметили день рождения кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая выехала в Литву. Недавно она называла свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет и заверяла в готовности к диалогу с Россией.

В свою очередь, бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.

Что сейчас происходит в Беларуси – смотрите в сюжете:

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