В Минске перед протестами отключили интернет, на улицы стягивают военную технику (фото, видео)

Также на площадях Октябрьской и Независимости установили ограждения

В Минске сегодня, 8 ноября, пройдет "Марш народовластия". Жители Беларуси заметили на улицах военную технику.

Так, по данным Onliner в город стягивают спецтехнику, а на Октябрьской площади и площади Независимости уже появились ограждения.

Также примерно с 10 утра в Минске снова выключен мобильный интернет.

Как сообщает HEXTA Live, в городе пройдет "Марш народовластия".

Так, белорусы соберутся у Ратуши на площади Свободы и Немиге в 12:00 (по киевскому времени 11:00). Они планируют пройти по центральным улицам и проспектам города. Людей призвали взять с собой флаги.

/ Фото: Onliner

В свою очередь глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к жителям страны.

"Дорогие беларусы! За время протестов мы прошли колоссальный путь перемен и многим пожертвовали на этом пути. Но мы противостоим беззаконию и насилию уже 90 дней. Режим не хочет давать нам право решать, что будет дальше с нашей страной. Но мы заслужили это право, и мы будем продолжать до самой победы. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на марш. Помните: вы выходите на улицу своего города, своего государства. И каждый ваш шаг — это шаг к новой свободной Беларуси", – сказала она.

Напомним, на днях в Минске состоялся "Марш мудрости" – антиправительственная акция людей старшего поколения.

Кроме того, в столице Беларуси состоялась акция "в белых халатах", на которую вышли медики и студенты Белорусского государственного медицинского университета.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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