В Минске перед протестами отключили мобильный интернет и стянули водометы (фото, видео)

Также начались проблемы с интернетом

В Минске сегодня, 15 ноября, белорусы планируют выйти на акции протеста. Жители заметили на улицах военную технику, а также говорят о проблемах с интернетом.

Так, по данным TUT.by, на проспекте Независимости были замечены водометы, автозаки и другая техника.

Видео: tut.by

В городе закрыли станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", все станции от "Купаловской" до "Кунцевщины" включительно, закрыты все станции третьей линии. Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Как сообщает Белсат, возле суда на улице Дунина-Марцинкевича припарковались автобусы з силовиками.

В свою очередь Onliner показало видео спецтехники в городе.

Как известно, в Минске с самого утра начались проблемы с интернетом у всех операторов. Домашний интернет пока работает.

Также на площади Независимости силовики устанавливают ограждения.

Видео: Onliner

Напомним, в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников Марш пенсионеров, кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.

А еще в Минске медики выходили на протест. Задерживали протестующих.

Также 14 ноября в Минске на традиционный субботний марш вышли женщины.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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