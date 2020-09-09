В Минске продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции: фото и видео

В Беларуси продолжаются задержания лидеров оппозиции. Так, утром 9 сентября, стало известно о задержании члена Координационного совета оппозиции Максима Знака, сообщает tut.by.

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"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", – рассказал пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Глеб Глебов.

В сети появилось фото людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба Бабарико.

Фото: Telegram-канал "МотолькоПомоги"

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Адвокат Знака Дмитрий Лаевский рассказал, что делом занимается Следственный комитет.

"Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск", - сказал Дмитрий Лаевский.

В штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают. На парковке возле штаба несколько характерных микроавтобусов с тонированными стеклами, один из них без номеров.

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Позже прибыли сотрудники Департамента охраны МВД, которые приехали на вызов из-за нажатия "тревожной кнопки" в штабе.

Фото: TUT.BY

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Однако внутрь их не пустили, неизвестные сказали, что проводятся следственные действия. Сотрудники МВД уехали.

Обыски в штабе Бабарико. Источник: t.me/onlinerby

Единственным членом КС оппозиции, который сегодня находится на свободе в Беларуси, осталась нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Шесть из семи человек либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

Тем временем Telegram-канал Nexta сообщает, что люди в масках взломали дверь квартиры еще одного члена Координационного сонета Марии Колесниковой, которая была задержана ранее. По всей видимости, в квартире проходит обыск.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификаций на выборах в пользу президента Александра Лукашенко, в ходе которых силовики жестоко избивают и массово задерживают протестующих.

Александр Лукашенко согласился, что время его работы на занимаемой должности превышено, однако только он может сейчас "защитить белорусов" и "просто так" не уйдет.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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