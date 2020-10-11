В Минске проходит "Марш гордости": начались стычки и задержания (видео)

В столице Беларуси люди собираются на "Марш гордости". В центр города уже стянули силовиков и спецтехнику, начались задержания и стычки.

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По данным Tut.by, люди с флагами приходят к стеле "Минск — город герой". Там ОМОНовцы начали задерживать людей. Автомобили заезжают во дворы близлежащих домов, участники акции разбегаются.

Видео: Tut.by

Видео: Tut.by

Кроме того, у стелы произошли столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Силовики применили перцовый газ и дубинки. Также сообщают о взрыве светошумовой гранаты.

В результате стычек задержали около 50 человек.

Видео: Onliner

Также отмечается, что в Минске начали блокировать работу интернета. Местный мобильный оператор пишет, что такие меры приняли из-за распоряжения властей.

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Напомним, недавно в Беларуси на улицы Минска вышли сотни женщин с цветами. Они не образовывали колонны, а просто гуляли.

Ранее журналисты "Сегодня" пообщались с украинцами, которые долгое время живут в Минске и пригороде, и расспросили их о ситуации в стране.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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