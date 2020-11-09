В Минске проходит шестой марш пенсионеров: фото и видео

Сегодня к пенсионерам присоединились медики

В Беларуси продолжаются протесты, сегодня, 9 ноября, в Минске на площади Независимости начался очередной марш пенсионеров, или как его еще называют Марш мудрости.

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Об этом сообщает "Наша Нива".

Уже шестой понедельник подряд пожилые люди в знак протеста против насилия, пыток и фальсификаций на выборах проходят маршем по главному проспекту Минска.

Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/nashaniva

Сегодня пенсионеры вышли совместно с медиками.

Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/tutby_official/19066

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Участники акции несут в руках флаги, плакаты и цветы.

У стен КГБ участники марша поздравили с днем рождения экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, который еще несколько месяцев назад был арестован.

Марш пенсионеров в Минске 9 ноября. Источник: t.me/nashaniva

Ранее сообщалось, что в Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 8 ноября, силовики массово задерживали протестующих, в результате с 12 часов дня до ночи по всей стране были задержаны больше тысячи человек.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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