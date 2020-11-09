В Минске проходит шестой марш пенсионеров: фото и видео

В Беларуси продолжаются протесты, сегодня, 9 ноября, в Минске на площади Независимости начался очередной марш пенсионеров, или как его еще называют Марш мудрости.
Об этом сообщает "Наша Нива".
Уже шестой понедельник подряд пожилые люди в знак протеста против насилия, пыток и фальсификаций на выборах проходят маршем по главному проспекту Минска.
Сегодня пенсионеры вышли совместно с медиками.
Участники акции несут в руках флаги, плакаты и цветы.
У стен КГБ участники марша поздравили с днем рождения экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, который еще несколько месяцев назад был арестован.
Ранее сообщалось, что в Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 8 ноября, силовики массово задерживали протестующих, в результате с 12 часов дня до ночи по всей стране были задержаны больше тысячи человек.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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