В Минске прошел "протест инвалидов" против Лукашенко: фото

Все новые и новые слои населения выходят на антиправительственные акции в Беларуси

В столице Беларуси проходит очередная антиправительственная акция, которая на этот раз собрала противников режима президента Александра Лукашенко среди людей с инвалидностью, а также их близких.

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Об этом сообщает TUT.by.

Участники протеста собираются около костела святых Симеона и Елены, с собой они несут цветы и плакаты в поддержку оппозиционерки Светланы Тихановской, а также с лозунгами против властей страны и насилия над демонстрантами.

/ Фото: tut.by

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/ Фото: tut.by

/ Фото: tut.by

Реклама / Фото: tut.by

/ Фото: tut.by

/ Фото: tut.by

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Напомним, ранее Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко, дав ему 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: уйти в отставку, прекратить насилие над демонстрантами и освободить политзаключенных. В противном случае вся Беларусь может выйти на мирный протест, а заводы объявят забастовку.

Как мы уже писали, на встрече Совета ЕС страны Евросоюза приняли политическое решение о введении санкций не только против окружения Александра Лукашенко, но и против него самого. Украина уже выразила готовность присоединиться к санкциям Запада.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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