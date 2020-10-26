В Минске прошел яркий Марш пенсионеров и студентов: сожгли чучело "усатого брехуна" (фото и видео)

Протестующие призвали белорусов к массовой забастовке и требовали отставки Лукашенко

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста противников нелегитимного президента Александра Лукашенко. Сегодня, 26 октября, в Минске на традиционный марш вышли пенсионеры, которых поддержали студенты местных вузов.

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Колонна представителей старшего и младшего поколений составила около 7−8 тысяч человек, сообщает TUT.by.

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Акция началась на центральной площади Независимости, откуда участники марша направились дальше по одноименному проспекту. По пути группа протестующих вышла на проезжую часть центральной улицы Минска. Сотрудники ГАИ попросили их вернуться на тротуар и перекрыли проспект в направлении Октябрьской площади. Участники марша перешли на пешеходную часть проспекта, и колонна продолжила движение. Прохожие на другой стороне проспекта Независимости приветствовали участников марша, сообщает ТАСС.

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Далее колонна пенсионеров и примкнувших к ним студентов дошла до площади Победы, откуда отправилась на площадь Якуба Коласа. На площади участники акции призывали ко всебелорусской забастовке и отставке Лукашенко.

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Во время марша противники Лукашенко сожгли чучело "усатого брехуна", сообщает Telegram-канал HEXTA. Кроме Минска, протесты прошли в других крупных городах Беларуси – Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Жодино.

Фото: HEXTA

Напомним, днем ранее, 25 октября в Минске прошла 100-тысячная акция протеста. Были задержаны около 300 человек.

Также сайт "Сегодня" сообщал: чтобы подавить протесты, силовики открыли огонь на поражение.

Видео: t.me/nexta_live

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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