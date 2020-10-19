В Минске прошли митинги за и против Лукашенко: пирожки, цветы и флаги (фото и видео)

В Минске под Дом правительства власти согнали на митинг в поддержку нелегитимного президента Александра Лукашенко несколько сотен ветеранов пограничных и внутренних войск, сотрудников в форме милиции и МЧС.

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Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание TUT.by.

/ Фото: news.tut.by

В ответ оппозиция проводит свою акцию – на марш вышли пенсионеры, которые собрались около Красного костела, а потом прошли по проспекту Независимости. В какой-то момент колонна участников провластного митинга пересеклась с пенсионерами. Последние скандировали "Позор!" и "Верым, можам, пераможам".

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/ Фото: news.tut.by

Водители авто гудками поддерживали участников протестной акции, а когда кто-то из окна выкрикнул "жыве Беларусь!", сторонники власти встретили его приветствие полной тишиной, а затем начали скандировать: "Лукашенко — наш президент!".

/ Фото: news.tut.by

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Когда мимо толпы протестующих пенсионеров проходили колонны с участниками провластного митинга, люди скандировали: "Это наш город", "Позор". Колонны "забатек" молчали в ответ.

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Чтобы согнанные на митинг военные пенсионеры не скучали под зданием кабмина, им из колонок включили музыку. В то же время минчане спросили у участников акции под красно-зелеными флагами, откуда их привезли. Те сказали, что из Брестской области, пишет издание.

/ Фото: news.tut.by

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А тем временем, на акцию противников Лукашенко принесли пирожки "для наших внуков". Автор идеи – пенсионерка Алла, которая в прошлый раз уже выходила на марш с пирожками на рушнике.

/ Фото: news.tut.by

/ Фото: news.tut.by

Сайт "Сегодня" сообщал, что днем ранее, 18 октября, в Беларуси после "Партизанского марша", силовики задержали более 200 человек.

Также напомним, в прошлый понедельник, 12 октября в Беларуси пенсионеры тоже вышли на марши. В Минске даже произошел курьезный случай: бабушки и дедушки прогнали неизвестных в балаклавах в их микроавтобус, а затем бросали им в спины цветы.

Видео: news.tut.by

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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