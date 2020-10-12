В Минске протестующие жгут покрышки (видео)

В Минске продолжаются протесты противников нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко. В понедельник, 12 октября, поздно вечером жители столицы Беларуси начали активно блокировать центральные транспортные артерии, при этом в ход пошли даже подожженные покрышки.

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Во многих спальных районах Минска – Уручье, Лошице, Курасовщине, Каменной горке, Лебяжьем и у метро "Спортивная" – десятки, а то и сотни молодых людей выходили на марши с БЧБ-флагами, выстраивались в цепи солидарности и перекрывали дороги.

/ Фото: news.tut.by

На Каменной Горке протестующие перекрыли движение по улице Притыцкого при помощи пластиковых дорожных ограждений. На место приехали неизвестные и забрали белые и красные ограждения — погрузили в автозак и уехали.

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А в Шабанах – полупромышленном микрорайоне Минска в юго-восточной части города за пределами Минской кольцевой автодороги – активисты перешли к более радикальным средствам блокирования дорог и начали жечь шины.

Напомним, сегодня в Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста пенсионеров.

Видео: news.tut.by

Также напомним, днем ранее, 11 октября, в Минске прошел "Марш гордости". Силовики разгоняли протестующих с особой жестокостью – многие участники акции попали под прицел водометов. На улицах взрывались светошумовые гранаты, было задержано около 600 человек.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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