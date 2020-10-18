В Минске перед протестами на улицы стягивают военную технику (фото, видео)

В Минске сегодня, 18 октября, пройдет "Партизанский марш". Жители Беларуси заметили на улицах военную технику.
Так, по данным Onliner, в Минск начинают стягивать спецтехнику.
Также очевидцы сообщают, что на площади Независимости вдоль проспекта устанавливают ограждения.
В свою очередь читатели Белсат заметили множество автозаков, военной техники и водомётов, движущихся к центру города.
Также большое количество военной техники увидели возле ресторана "Сосна" на проспекте Партизанский, 70а.
Как известно, сегодня в столице Беларуси назначена акция протеста под названием "Партизанский марш". Его участники будут требовать отставки Александра Лукашенко, освобождения политических заключенных и расследования преступлений силовиков.
Напомним, в среду, 14 октября, в Минске прошла протестная акция – Марш матерей.
В столице Беларуси в субботу, 17 октября, прошел традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". В результате задержали 30 протестующих.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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