В Минске перед протестами на улицы стягивают военную технику (фото, видео)

Также на площади Независимости устанавливают ограждения

В Минске сегодня, 18 октября, пройдет "Партизанский марш". Жители Беларуси заметили на улицах военную технику.

Так, по данным Onliner, в Минск начинают стягивать спецтехнику.

В Минске силовики стягивают в город военную технику Видео: Onliner

Также очевидцы сообщают, что на площади Независимости вдоль проспекта устанавливают ограждения.

В Минске силовики стягивают в город военную технику Видео: Onliner

В свою очередь читатели Белсат заметили множество автозаков, военной техники и водомётов, движущихся к центру города.

В Минске силовики стягивают в город военную технику Видео: Onliner

Также большое количество военной техники увидели возле ресторана "Сосна" на проспекте Партизанский, 70а.

Военную технику увидели и на проспекте Партизанский

Как известно, сегодня в столице Беларуси назначена акция протеста под названием "Партизанский марш". Его участники будут требовать отставки Александра Лукашенко, освобождения политических заключенных и расследования преступлений силовиков.

Напомним, в среду, 14 октября, в Минске прошла протестная акция – Марш матерей.

В столице Беларуси в субботу, 17 октября, прошел традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". В результате задержали 30 протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться