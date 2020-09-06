В Минске "титушки" жестоко избивают людей дубинками

В Минске, где продолжаются протесты против президента Александра Лукашенко, силовики вечером в воскресенье, 6 сентября, снова жестоко задерживают людей на улицах, причем к ним присоединились так называемые титушки – парни с спортивной одежде нещадно избивают людей дубинками и куда-то уводят. Видео с подобными происшествиями опубликовало, в частности, издание TUT.BY.

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Так, белорусские издания сообщают, что на проспекте Победителей уходивших после акции протеста, начали преследовать люди в форме и неизвестные в черном. Они начали гнать людей к парку Победы, туда же поехали микроавтобусы и автозаки.

На видео видно жестокие задержания в кофейне на проспекте Победителей, где люди пытаются отбить парней, а неизвестные в масках и с дубинками их избивают. Один из неизвестных толкает девушку, стоящую на лавочке, и она падает. "Титушки" в масках бьют дубинками даже лежащих людей.

Задержания и избиения людей на протестах в Минске

В свою очередь телеграм-канал Onliner сообщает, что люди пытались спрятаться от силовиков в кофейне на Победителей, и хозяева заведения закрыли вход в нее. Но неизвестные в гражданском палками разбили дверь и вытащили оттуда людей.

Избиения у кафе на Победителей в Минске

Еще на одном видео видно, как парень пытается убежать от "титушек", но потом сам ложится на землю, а его начинают избивать.

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Избиение лежачего в Минске "титушками"

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Девушка – очевидец избиения "титушками" людей на проспекте Победителей – рассказала журналистам, как неизвестные в масках нападали на случайных прохожих, и она закрыла собой парня, которого избивали, когда он лежал на земле.

Девушка рассказала, как закрыла собой парня от "титушек"

Ранее мы сообщали, что во время акции протеста в Минске 6 сентября, где силовики оцепили центр города, были задержаны почти две сотни людей.

У резиденции президента Беларуси силовики распылили слезоточивый газ в толпу протестующих после того, как кто-то из демонстрантов написал на щитах кордона "Лука ПНХ".

Мы также сообщали, что тысячи протестующих пришли к резиденции Александра Лукашенко и, стоя под проливным дождем, скандировали: "Саша, выходи!" и "Пусти погреться".

Видео: Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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