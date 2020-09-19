В Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш": видео

ОМОН устроил массовые задержания, в автозаки загрузили около ста человек

В Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – акцию протеста, главным отличием которой является яркая и блестящая одежда участниц.

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Протестующие скандировали "Лукашенко в автозак", "Пошел вон — ты и твой ОМОН", сообщает TUT.BY.

В руках у женщин бело-красно-белые флаги, а многие из них, хоть и не имеют флагов в руках, но одеты в соответствующие цвета.

Несколько тысяч участниц прошлись по улице к одному из торговых центров, и в какой-то момент возле колонны появились автозаки и автобусы с силовиками.

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Женщины стали, взявшись за руки в так называемую "сцепку" и стали дожидаться развития событий. ОМОНовцы, в свою очередь, также не стали бросаться на протестующих, а дождались, когда из женских рядов начали выходить отдельные люди и группы, а после этого устроили массовые задержания.

Стоит отметить, что некоторые женщины пытались оказывать сопротивление ОМОНу, некоторые добровольно шли в автозак, а одна из протестовавших даже взяла под руку мужчину, одетого в черную униформу и вместе с ним прошла к автозаку.

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Видео: TUT.BY

Видео: Telegram-канал Nexта

Видео: Telegram-канал Nexта

Видео: Telegram-канал Nexта

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