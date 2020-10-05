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В Минске задержали протестующих, которые вывели из строя милицейский водомет

5 октября, 17:40

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Также задержаны ребята, которые заклеивали камеру изолятора на Окрестина

В Минске милиция задержала протестующих. Среди них те, кто вывел из строя милицейский водомет, которым накануне омоновцы разгоняли протесты.

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Как сообщает белорусское МВД, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями.

Другие два 21-летних парня подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании изолятора на Окрестина. Личность третьего парня на видео устанавливается.

Установленных участников протеста задержали и доставили в изолятор. На них составили административные протоколы, но собираются еще обвинить в уголовном деле – за участие в митингах.

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Напомним, накануне протестующие вывели из строя водомет, из-за чего машина начала бить фонтаном и облила силовиков.

В воскресном митинге в Минске, по разным оценкам, принимали участие около 100 тысяч людей. Задержаны не менее 200.

"Сдувается" ли протест в Беларуси – разбирался сайт "Сегодня".

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протесты Беларусь арест водомет
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