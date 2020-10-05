В Минске задержали протестующих, которые вывели из строя милицейский водомет

В Минске милиция задержала протестующих. Среди них те, кто вывел из строя милицейский водомет, которым накануне омоновцы разгоняли протесты.
Как сообщает белорусское МВД, 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями.
Другие два 21-летних парня подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании изолятора на Окрестина. Личность третьего парня на видео устанавливается.
Установленных участников протеста задержали и доставили в изолятор. На них составили административные протоколы, но собираются еще обвинить в уголовном деле – за участие в митингах.
Напомним, накануне протестующие вывели из строя водомет, из-за чего машина начала бить фонтаном и облила силовиков.
В воскресном митинге в Минске, по разным оценкам, принимали участие около 100 тысяч людей. Задержаны не менее 200.
"Сдувается" ли протест в Беларуси – разбирался сайт "Сегодня".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк